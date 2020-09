Aktueller Vorfall in Neuss : Unbekannte klingeln bei Seniorin - Polizei warnt vor Trickbetrug

Neuss Eine unbekannte Frau klingelte bei einer Seniorin und bat um Zettel und Stift, weil sie der Nachbarin eine Notiz schreiben wollte. Die Seniorin wurde misstrauisch, woraufhin die Unbekannte mit zwei weiteren Frauen flüchtete.

Am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, klingelte eine unbekannte junge Frau bei einer Seniorin an der Adolf-Flecken-Straße. Sie bat um einen Zettel und einen Stift, weil sie der Nachbarin einen Zettel schreiben wolle. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Als die Seniorin dann ins Wohnzimmer ging, um das Gewünschte zu holen, sei ihr die junge Frau gefolgt und habe sie aufgefordert, "Apotheke Anna" auf den Zettel zu schreiben. Die Frage nach ihrem eigenen Namen habe sie ignoriert und nur den Namen der Apotheke wiederholt. Die Seniorin bat daraufhin die Frau ihre Wohnung wieder zu verlassen.

Diese habe etwas in einer baltisch klingenden Sprache gesagt, was sich offenbar an eine andere Person richtete. Die Neusserin bemerkte sodann, dass eine zweite Frau an der Wohnungstür stand. Beide Frauen seien geflüchtet. Durch das Fenster habe die Seniorin gesehen, wie die beiden Frauen, zu denen sich noch eine dritte gesellte, fluchtartig in Richtung Schwannstraße verschwanden.