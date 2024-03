Betrugsmasche in Mönchengladbach Angeblicher Arzt täuscht Seniorin Liebe vor und bringt sie um Geld

In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Fälle, bei denen Liebesbetrüger Mönchengladbacher um teils hohe Geldsummen brachten. So überwies eine 79-Jährige über Jahre hinweg Kostenpflichtiger Inhalt einem angeblichen Geschäftsmann aus Dänemark insgesamt gut 600.000 Euro. Immer wieder erfand die Internetbekanntschaft neue Geschichten und Notlagen, um an das Geld der Seniorin zu kommen.