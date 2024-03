Polizei stellt mehr Fälle fest Telefonbetrug-Alarm im Rhein-Kreis Neuss

Was derzeit ebenfalls auffalle, auch im Rhein-Kreis Neuss, ist eine Verschärfung bei der Masche mit falschen Polizeibeamten. In der Vergangenheit war die Story der Betrüger meist wie folgt: Im Telefongespräch mit Senioren wird behauptet, dass bei festgenommenen Einbrechern eine Liste mit Adressen gefunden wurde. Die Anschrift des Angerufenen steht in dieser Version dann natürlich „ganz weit oben“. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Einbrecher bald auf das Haus des Angerufenen abgesehen haben könnten, wird von der falschen Polizei das „Angebot“ unterbreitet, die Wertsachen abzuholen und zu verwahren. Kommt es dann zu einer Übergabe, ist der Schaden oft immens. Bis zu 200.000 Euro, wie Kaiser betont. Um noch mehr Angst zu verbreiten, wurde diese Taktik nun noch etwas verschärft. So wird mittlerweile nicht „nur“ das Szenario eines möglichen Einbruchs kreiert, sondern nun auch das eines möglichen Raubüberfalls – was die Opfer um Leib und Leben bangen lässt.