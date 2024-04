Nach Schockanruf Seniorin in Oberhausen wirft Erspartes aus Fenster

Der angebliche Kriminalpolizist verwickelte die 82-Jährige in ein mehrstündiges Telefongespräch, in dem sie auch Auskunft über das in ihrer Wohnung aufbewahrte Bargeld gab. Schließlich überzeugte der Anrufer sie, ihr gesamtes Geld in einen Beutel zu packen und aus dem Fenster ihres Mehrfamilienhauses in den Hinterhof zu werfen, wo ein weiterer angeblicher Polizist es entgegennehmen und auf die Wache in Sicherheit bringen werde.