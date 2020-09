Einsatz in Neuss : Brennender Pkw auf A46 führt zu Stau

Das Auto war während der Fahrt in Brand geraten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstag ein Auto auf der A46 (Anschlussstelle Holzheim) in Fahrtrichtung in Neuss in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 15.53 Uhr alarmiert, wie Sprecher Christian Franke auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, der von einer „diffusen Situation“ spricht.

Denn infolge des Vorfalles kam es auf der A46 zu mehreren Auffahrunfällen, die von der Autobahnpolizei aufgenommen werden mussten. Dies führt aktuell zu Stau im Feierabendverkehr. Die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

(jasi)