Trickbetrug in Neuss : Corona-Erkrankung der Nachbarin vorgetäuscht

Neuss Eine angebliche Nachbarin hat am Freitag eine Seniorin angerufen und sie um Geld für eine Corona-Behandlung gebeten. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag, gegen 15:10 Uhr, informierte ein besorgter Nachbar die Polizei über einen möglichen Enkeltrick . Wie die Polizei berichtet, hat die ältere Dame einen Anruf von ihrer angeblichen "Nachbarin" erhalten, die sich zurzeit in einer Klinik befände, da sie an "Corona" erkrankt sei. Für eine Spritze benötige sie nun dringend eine höhere Summe Bargeld. Dies habe ihr auch ein Arzt, der dann das weitere Telefonat führte, bestätigt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am Freitag, 27. November, verdächtige Beobachtungen an der Straße "Am Goldberg" in Neuss-Norf, dem geplanten Übergabeort des Bargelds, oder Umgebung gemacht haben.