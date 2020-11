Räuberischer Diebstahl in Neuss : Tatverdächtiger mit Beschluss in Fachklinik eingeliefert

Neuss Am Freitagnachmittag hat ein Unbekannter eine Zigarettenpackung aus einem Kisok gstohl. Als die Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, versetzt er ihr einen Schlag ins Gesicht.

Am Freitagnachmittag , gegen 17 Uhr, informierte die Angestellte eines Kiosks in Uedesheim die Polizei, weil ein bis dato unbekannter Mann mit nicht bezahlten Zigarettenpackungen das Geschäft verlassen hatte. Das teilt die Polizei mit. Als die Mitarbeiterin den Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, versetzte er ihr einen Schlag ins Gesicht. Noch während der Fahndung nach dem Unbekannten erhielt eine weitere Streife Kenntnis von einem ähnlich gelagerten Vorfall in einer nahgelegenen Bäckerei.