Unfall in Neuss : Rollstuhlfahrer von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Neuss Beim Abbiegen hat am Mittwochnachmittag ein Lastkraftwagenfahrer einen Rollstuhlfahrer erfasst. Der 66-jährige Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag um kurz vor 15 Uhr an der Bataverstraße Ecke Gladbacher Straße. Der Lastkraftwagenfahrer wollte demnach an der Gladbacher Straße nach rechts abbiegen. Laut Zeugenaussagen zeigte der Ampelpfeil grünes Licht an.