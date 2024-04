Förderprogramm für Schüler Kritik aus Neuss am Programm „Aufholen nach Corona“

Kritik an dem Konzept war bereits in der Sitzung des Schulausschusses im April vergangenen Jahres deutlich geworden. Der Verwaltungsaufwand beziehungsweise die bürokratischen Hürden seien enorm hoch – vor allem bei den Bildungsgutscheinen. Schon damals sprachen die Zahlen für Neuss eine klare Sprache: Im Zeitraum vom 18. August 2021 bis 31. Dezember 2022 wurden von 1794 Bildungsgutscheinen, die zur Verfügung standen, 1138 nicht in Anspruch genommen.