Für die kommende Saison in Neuss Landestheater präsentiert neuen Spielplan

Im Rheinischen Landestheater stehen die Zeichen auf Veränderung: In der kommenden Spielzeit 2024/2025 tritt Marie Johannsen als jüngste Intendantin in Deutschland die Nachfolge von Caroline Stolz an. Das Programm für die neue Spielzeit hat Johannsen bereits geplant. Einen ersten Einblick wird es am Samstag, 13. April, um 16 Uhr bei einer öffentlichen Preview-Show im Foyer des Rheinischen Landestheaters geben. Auf dem Programm stehen Auszüge aus den neuen Stücken: Darunter sind zeitlose Klassiker wie etwa Romeo und Julia, Gegenwartsdramen wie „Sonne und Beton“ von Felix Lobrecht, aber auch unterhaltsame Komödien. Sogar ein eigenes Schützenstück findet sich im Spielplan. Es wird aber nicht nur einen Einblick in den neuen Spielplan geben, die designierte Intendantin wird auch ihr neues Ensemble vorstellen. Wer „die Neuen“ einmal ganz persönlich ins Kreuzverhör nehmen möchte, ist im Anschluss an die Spielplanpräsentation zu einem Umtrunk mit Musik eingeladen. Dabei lässt sich auch die Frage klären, was es mit all den Farbeimern und Pflanzen im Foyer des Landestheaters auf sich hat.