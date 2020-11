Einsatz nach Streit in Neuss : 46-Jähriger geht auf Beamten los

Einsatz nach Streit in Neuss

Neuss Am frühen Donnerstagmorgen , gegen 02.30 Uhr, erhielten Polizeibeamte einen Einsatz zur Neusser-Furth.Als Polizisten den hitzigen 46-jährigen Neusser in der Wohnung zur Rede stellten, ging er auf die Beamten los.

Das teilt die Polizei mit. Vorausgegangen waren offensichtlich Streitigkeiten in einer Beziehung. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter den Randalierer in Gewahrsam.Er schlug um sich und pöbelte auch Bewohner der Jaegersstraße an.