Tabak und Alkohol gestohlen : Unbekannte brechen in Kiosk in Neuss ein

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Gnadental Tabakwaren und Alkohol stahlen unbekannte Diebe in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, aus einem Kiosk am Berghäuschensweg in Gnadental.

