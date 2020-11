Unfall in Neuss : Radfahrer nach Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Neuss Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Dienstag Morgen bei einem Zusammenstoß mit einem Bus. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Dienstag Morgen bei einem Zusammenstoß mit einem Bus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 41 Jahre alter Neusser kurz vor sechs Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Düsseldorfer Straße in Richtung Neuss „Am Kaiser“ unterwegs. Als er plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Bus, der in Richtung Neusser Innenstadt fuhr. Der 41-Jährige stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Düsseldorfer Straße während der Unfallaufnahme kurzfristig. Schwerwiegende Verkehrsbeeinträchtigungen gab es wegen des Unfalls nicht.