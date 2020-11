Polizeieinsatz in Düsseldorf, Neuss und Krefeld : Blanko-VRR-Tickets auf Schwarzmarkt verkauft

Die Verdächtigen hatten VRR-Blankofahrscheine gestohlen. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf/Neus/Krefeld Wegen eines Betrugs mit Blanko-VRR-Tickets in Millionenhöhe hat die Bundespolizei am Dienstag mehrere Wohnungen in Düsseldorf, Krefeld und Neuss durchsucht. Diebe hatten zuvor ganze Fahrscheinrollen gestohlen.

In den frühen Morgenstunden hat die Bundespolizei mit 70 Einsatzkräften sechs Wohnungen in Düsseldorf, Krefeld, Neuss durchsucht. Hintergrund der Aktion ist ein bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängiges Ermittlungsverfahren gegen sechs Tatverdächtige wegen Diebstahls, Hehlerei und des Verdachts der Urkundenfälschung in mehreren Fällen.

Mehrere Mitarbeiter eines Busunternehmens sollen Fahrscheinvordrucke entwendet haben, um diese weiterzuveräußern. Die fälschlich ausgestellten Monatswertmarken im jeweiligen Wert von 120 und 200 Euro für das "Ticket 2000" wurden auf dem Schwarzmarkt verkauft.

Hierfür wurden teilweise ganze Fahrscheinrollen, aber auch größere Abschnitte der Rollen der Blankofahrscheine gestohlen. Nach Angaben der DB Regio Bus bewegt sich der bisherige Schaden in Millionenhöhe. Im Zuge der Durchsuchung wurden einige der gestohlene Fahrscheine sichergestellt.

Das sichergestellte Beweismaterial wird nun ausgewertet, um weitere Hinweise auf Bezahlwege sowie mögliche weitere Mittäter zu erhalten. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)