Mehrfamilienhaus in Neuss : Einbrecher stehlen mehrere Uhren

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am Freitag in der Zeit von 0 Uhr bis 22.30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung an der Bergheimer Straße eingebrochen.

Wie die Polizei vermutet gelangten die Unbekannten über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach ersten Angaben entwendeten die Täter mehrere Uhren. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können (Telefon 02131 300-0).

(ubg)