Zeugensuche im Rhein-Kreis Neuss : Unbekannte brechen in mehrere Kindertagesstätten ein

Rhein-Kreis Gleich in mehren Kitas wurde in den vergangenen Tagen eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten neben Geld auch einen Beamer und ein Notebook.

Am Donnerstagmorgen erfuhr die Polizei von mehreren Einbrüchen in Kindergärten in Teilen des Rhein-Kreises Neuss. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Täter immer nach folgender Arbeitsweise vor - sie hebelten die Außentür auf und drangen in die Räume ein. Dort durchsuchten sie verschiedene Möbelstücke. Betroffen sind die folgenden Einrichtungen.