An der Xantener Straße in Neuss : Frau fährt dreimal gegen denselben Pkw

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Eine stark alkoholisierte Frau (25) aus Mönchengladbach war am Sonntag um 4.14 Uhr in einen Unfall in Neuss verwickelt.

Auf einem Parkplatzgelände an der Xantener Straße stieß sie mit ihrem Pkw gleich dreimal mit demselben geparkten Auto zusammen. Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden.

Die Frau verschwand vom Unfallort, konnte jedoch später von der Polizei auf einem Parkplatz im Stadtgebiet Düsseldorf angetroffen werden. Sie musste sich einer Blutprobe unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

