Mit Haftbefehl gesucht : Mutmaßlicher Ladendieb wurde in Neuss festnommen

Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Eine Überprüfung ergabe, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag.

Der 53-Jährige war, gegen 17:00 Uhr, in der Filiale einer Einrichtungskette an der Oberstraße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Haushaltsartikeln erwischt worden. Das teilt die Polizei mit. Eine Überprüfung des Tatverdächtigen aus Neuss ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf über acht Monate wegen Diebstahls vorlag. Der 53-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.