Polizei in Meerbusch Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Unbekannte sind am Mittwoch (20. März) in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 17.10 Uhr in eine Wohnung an der Werkstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten die Täter die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wie sie in die Wohnung gelangt sind, ist Teil der Ermittlung. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 02131 3000 zu melden.