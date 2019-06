An der Johanna-Etienne-Straße in Neuss : Einbrecher scheitern an Terrassentür

Die Polizei konnte Spuren sichern. Foto: dpa/Silas Stein

Neuss Ein Mehrfamilienhaus an der Johanna-Etienne-Straße ist am Montag ins Visier von Einbrechern geraten. Von 8 bis 12 Uhr versuchten die Täter allerdings erfolglos, sich Zutritt in eine Erdgeschosswohnung zu verschaffen.

Hebelspuren an der Terrassentür konnten gesichert werden. Das teilte die Polizei mit.