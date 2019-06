Neusser Mosaike : Wie die Kaffeekirsche Ziegen hellwach machte

Neuss 56 Teilnehmer der Reihe „Neusser Mosaike“ erfuhren bei der Kaffeerösterei Bazzar viel Wissenswertes über das Getränk.

Wo einst unter anderem Kloschüsseln gefertigt wurden, werden jetzt edle Kaffeesorten geröstet. Die 56 Teilnehmer der beiden Kaffeeseminare in der Bazzar-Rösterei am Hafen erfuhren am Sonntagnachmittag, was einen besonderen Kaffee ausmacht. Und mehr noch: Sie konnten einen Röstvorgang live beobachten, und durften dann den frisch gerösteten Kaffee mit nach Hause nehmen.