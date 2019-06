100 Jahre DJK Novesia : Boule-Wettkampf mit dem Bürgermeister

Neuss DJK Novesia feiert mit einem Familien- und Nachbarschaftsfest im Jahnstadion ihr 100-jähriges Bestehen.

Biegt man in die Jahnstraße im Stadionviertel und zum Jahnstadion ab, so sieht man schon von weitem das Jubiläumsplakat des Neusser Sportvereins: „DJK Novesia – mein Verein seit 100 Jahren“. Der Traditionsverein hat Geburtstag und feiert das ein ganzes Jahr und am Sonntag mit einem Familien- und Nachbarschaftsfest.

Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Kappessonntagszug, an dem 130 Vereinsmitglieder teilnahmen. Für den ersten Vorsitzenden Uwe Bünzel „ein besonderes Erlebnis“. Kommenden Samstag (29. Juni), sind ein Festgottesdienst sowie ein Empfang im Kardinal-Frings-Haus geplant. Abends steigt dann die große Jubiläumsparty im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium.

Am Sonntag aber wurde im Jahnstadion gefeiert, auch wenn die Sonne etliche Besucher beim Nachbarschaftsfest in den Schatten der aufgebauten Zelte trieb. Drumherum testeten Kinder und Jugendliche ihr Können an einer Torwand, tobten sich auf der Hüpfburg aus oder ließen sich die Gesichter bunt bemalen. Für großes Vergnügen sorgte die Wasserrutsche, auf der die Kinder fröhlich unterwegs waren. Bei den Temperaturen am Sonntag eine willkommene Abkühlung.