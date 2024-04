Auf frischer Tat ertappt Familie überrascht Einbrecher im eigenen Haus in Schermbeck

Zwei Einbrecher sind am Mittwochabend in Schermbeck auf frischer Tat von einer nach Hause zurückkehrenden Familie überrascht worden. Wie die Polizei berichtet, kehrte die Famillie gegen 18 Uhr zu ihrem Haus an der Kirchhellener Straße zurück. Der Hausbewohnerin fiel dabei auf, dass der Familienhund in einem Zimmer eingesperrt und eine Scheibe eingeschlagen worden war.