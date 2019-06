Parteiaustritt nach mehr als 40 Jahren : Kreistagsabgeordneter Harald Holler verlässt die SPD Neuss

Neuss Die nächste Eskalationsstufe im Neusser Genossenstreit ist erreicht: Kreistagsabgeordneter Harald Holler (71) aus Grimlingahusen hat mit sofortiger Wirkung sein Parteibuch zurück gegeben. Mehr als 40 Jahre gehörte er der SPD an. Jetzt will er bis zum Ende der Wahlperiode als parteiloser Abgeordneter im Kreistag mitarbeiten.

Der jetzt von Holler vollzogene Schritt hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Der erfahrene Kommunalpolitiker, der mehr als 25 Jahre im Kreistag sitzt, strebt eine erneute Kandidatur für die Wahlen im Herbst 2020 an. Er wurde auch von seinem Ortsverein Neuss-Süd für den Wahlkreis vor Ort vorgeschlagen, aber der Neusser SPD-Stadtverband setzte sich über das Basisvotum hinweg, nominierte stattdessen den früheren stellvertreten Neusser SPD-Chef Joachim Wolff. Daraufhin hatten Holler und der ehemalige Vorsitzende des Ortsvereins Neuss-Süd, Peter Ott, gemeinsam mit Mitstreitern eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Ortsvereins beantragt. Die Aussprache sollte am 11. Juli erfolgen, ein Termin der vom neuen OV-Vorstand bereits als Mitgliederversammlung ausgewählt worden war.

Zur Aussprache mit Holler wird es jetzt nicht mehr kommen. Er zog für sich persönliche Konsequenzen und gab sein sozialdemokratisches Parteibuch zurück. Wie schon zuvor der Neusser SPD-Chef Sascha Karbowiak, so weist auch Arno Jansen die von Holler erhobenen Vorwürfe scharf zurück. Jansen, in Personalunion Fraktionschef in Neuss und Partei-Vize im Rhein-Kreis, betont, er habe bis zuletzt versucht, „trotz seiner Manöver gegen mich, eine Brücke zu bauen“. Wenn sich Holler jedem Gespräch verschließe, „an dem ich teilnehme (was ich sehr bedauere!), nehme ich das so hin.“