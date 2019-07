L 142 in Neuss : Zwei Personen nach Unfall schwer verletzt

L 142 in Neuss

Am Mittwochnachmittag verletzen sich in Hoisten zwei Verkehrsteilnehmer schwer. Die Unfallursache ist noch unklar.

Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 40-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Audi die Landstraße 142 in Richtung Kreisstraße 30. Das teilt die Polizei mit. In Höhe Bettikumer Flurstraße geriet die Frau aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 46-jährigen Neussers.