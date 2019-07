Zeugensuche in Neuss : Frau fährt elfjähriges Mädchen an

Frau fährt elfjähriges Mädchen an

Zeugensuche in Neuss

Am Dienstagmorgen wurde ein Mädchen von einem Auto erfasst. Die Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden. Dann verließ sie die Unfallstelle.

Zwischen 7.50 und 7.55 Uhr war eine Elfjährige auf dem Fahrradweg auf dem Nixhütter WEg in Richtung Aurinstraße unterwegs. Als sie mit ihrem Rad die Kreuzung an der Rembrandstraße überquerte, wurde sie von einem Auto an der Pedale erfasst. Das teilt die Polizei mit. Das Mädchen konnte vom Fahrrad springen, kippte dann allerdings samt Fahrrad nach rechts auf den Boden.