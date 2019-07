Vorfall in Neuss : 39-Jähriger verletzt sich schwer - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Neuss Nach einem Unfall mit einem Radfahrer, ist ein Autofahrer geflüchtet. Nach ihm fahndet nun die Polizei.

Es war am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr, als ein Fahrradfahrer und ein Auto an der Plankstraße fuhren. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen wollte der Autofahrer nach rechts in die Engelbertstraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem 39-Jährigen Radfahrer aus Kaarst zusammen. Der Radler stürtzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hatte sich in Richtung Berliner Platz vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.