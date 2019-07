Einsatz in Neuss : Polizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb fest und findet Drogen

Einsatz in Neuss

Neuss Ein Zeuge alarmiert die Polizei: Er habe beobachtet, wie ein Mann in einem Baumarkt geklaut hat. Bei dem Verdächtigen findet die Polizei Drogen und ein Messer.

Am Dienstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, verständigte ein Zeuge die Polizei, der einen augenscheinlichen Diebstahl in einem Baumarkt an der Kölner Straße und anschließenden Drogenkonsum auf dem dazugehörigen Parkplatz beobachtet hat. Das teilt die Polizei mit.