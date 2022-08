Jutta Zülow geehrt : Bundesverdienstkreuz für Jutta Zülow

Neuss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf Vorschlag von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst der Neusserin Jutta Zülow das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

In einer Feierstunde im Plenarsaal der Bezirksregierung mit beruflichen Weggefährten, Familie und Freunden der Geehrten überreichte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher der Unternehmerin die hohe Auszeichnung. „Ich übernehme diese Aufgabe sehr gerne, zumal ich in den vergangenen Jahren miterlebt habe, mit welcher Leidenschaft und Kraft Sie sich einbringen. Das gilt für Ihre berufliche Tätigkeit ebenso wie für Ihr soziales, gesellschaftliches Engagement.“

Nicht erst mit der Übernahme des Vorstandsvorsitzes der Zülow AG im Jahr 2010, eines in den 1970er Jahren gegründeten Handwerksbetriebs in der Radio- und Fernsehbranche, engagiert sich Jutta Zülow wirtschaftspolitisch. So übernahm sie nach zehn Jahren Mitgliedschaft 2008 den Vorsitz des Allgemeinen Arbeitgeberverbands Düsseldorf und Umgebung und ist seit 2016 Vorsitzende der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Als Mitglied des Kuratoriums des Industrieclubs Düsseldorf kümmert sich Jutta Zülow zudem um die Förderung von Forschung und Lehre.