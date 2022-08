Verkehr in Düsseldorf : Viele Staus nach Unfall auf der A57 bei Neuss

Düssldorf/Neuss Auf der Autobahn 57 hat es am Donnerstagmorgen einen Alleinunfall gegeben. Danach kam es auf den umliegenden Straßen zu langen Staus im Berufsverkehr.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 57 bei Neuss ist es am Donnerstagmorgen zu längeren Staus im gesamten Umkreis gekommen. Ein Pkw, der in Fahrtrichtung Krefeld unterwegs war, fuhr in der Nähe der Ausfahrt Neuss-Hafen in die Leitplanke. Andere Autos seien nicht beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei.