Erziehungswissenschaftler aus Neuss : Experte rät von Partys für Schulanfänger ab

Neuss Der Neusser Erziehungswissenschaftler Albert Wunsch ist unter anderem bekannt für seinen Ratgeber, in dem er sich gegen Verwöhnung des Kindes ausspricht. Was er zum Schulstart über „Helikoptereltern“ sagt - und was er stattdessen empfiehlt.