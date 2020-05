Politik in Rheurdt : SPD Rheurdt plant Kandidatenaufstellung

Fraktionschef Werner Fronhoffs gehört zum Wahlkampfteam. Foto: SPD Rheurdt

Rheurdt Noch in diesem Monat sollen die Kandidaten für die Kommunalwahl bestimmt werden. Weil die Chance, Wahlbezirke gegen eine starke CDU-Konkurrenz direkt zu holen, erfahrungsgemäß eher klein ist, kommt der Reserveliste eine besondere Bedeutung zu.

Von Peter Gottschlich

(got) Der Wahlkampf könnte so kurz wie kein anderer werden. „Er beginnt normalerweise mit den Festen der Vereine, die man besucht“, erzählt Werner Fronhoffs. „Dort hört man in persönlichen Gesprächen, welche Wünsche die Vereine haben und wo der Schuh drückt. Diese Feste fallen in diesem Jahr flach – leider. So gibt es in der Coronazeit einen kurzen Wahlkampf. Er beginnt erst richtig nach den Sommerferien und endet schon am 13. September, dem Tag der Wahl.“

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion gehört dem Team an, das Wahlprogramm und -strategie ausarbeitet. Dazu zählen auch Bürgermeisterkandidat Dirk Ketelaers, Parteivorsitzende Barbara Wolter sowie Georg Henning. „Wir haben uns im Wahlkampfteam schon mehrfach digital bei Videokonferenzen getroffen“, erzählt der Rheurdter. „Beim letzten Mal haben wir in einem großen Raum zusammengesessen. Das ist schon etwas anderes.“ Mitte oder Ende Mai wollen die Sozialdemokraten erneut „analog“ zusammensitzen, dann allerdings in großer Runde in der Turnhalle am Schulweg. „Wir planen dort unsere Aufstellungsversammlung“, sagt Fronhoffs. „Der Termin hängt vor allem von der weiteren Entwicklung ab. Wir haben uns an die Vereine anzupassen. Sie werden die Turnhalle wieder nutzen wollen, wenn die Grundschule Zug um Zug startet. 20 bis 30 Personen kommen zu einer Aufstellungsversammlung. Sie können in der Turnhalle genügend Abstand halten.“

Es liegt bereits ein Vorschlag vor, welche Kandidaten in den zehn Wahlbezirken in Rheurdt und Schaephuysen antreten sollen. Bei der jüngsten Wahl 2014 zog die CDU neun von zehn Wahlbezirken direkt. Bei der SPD-Aufstellungsversammlung wird wohl vor allem entscheidend sein, welche Kandidaten vorne auf den Listenplätzen stehen, weniger welche in den Wahlbezirken antreten. „Bei der vergangenen Wahl haben wir 28,7 Prozent geholt und damit sechs von 20 Sitzen“, blickt Fronhoffs zurück. „Diesmal wäre es schön, erneut dieses Ergebnis zu holen. Das ist nicht einfach, weil mit der Wählergemeinschaft Rheurdt, WIR, eine neue Gruppe antritt. Bei der Kommunalwahl ist der Bundestrend entscheidend, auch wenn der nichts mit der Arbeit der SPD in Rheurdt zu tun hat.“