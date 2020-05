Hersteller aus Neukirchen-Vluyn : Nachfrage nach Butter und Käse gestiegen

Das Ornua-Werk in Neukirchen-Vluyn. Foto: Ornua

Neukirchen-Vluyn Die Corona-Krise verändert auch die Arbeit der Ornua Deutschland GmbH am Standort in Neukirchen-Vluyn.Mehr als eine Million Packungen Butter und Käse verlassen täglich das Lager am Niederrhein.

Den Nahrungsmittelherstellern und dem Lebensmittelhandel kommt in der aktuellen Corona-Krise eine wichtige Bedeutung zu. Beide müssen in dieser Ausnahmesituation die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen und die damit verbundenen Herausforderungen meistern. Daher läuft die Produktion bei der Ornua Deutschland GmbH am Standort in Neukirchen-Vluyn seit Wochen auf Hochtouren. Mehr als eine Million Packungen Butter und Käse verlassen täglich das Ornua-Lager am Niederrhein und finden ihren Weg in die Kühlschränke der Verbraucher.

„Die Nachfrage ist seit Beginn der Krise gestiegen und die Verbraucher haben auch weiterhin einen deutlich höheren Bedarf“, berichtet Geschäftsführerin Danica Siemer. „Das hat aber weniger mit Hamsterkäufen zu tun, sondern liegt eher daran, dass momentan viel mehr zu Hause konsumiert, gekocht und gebacken wird“. 260 Männer und Frauen zählt die Belegschaft. „Unser gesamtes Team arbeitet mit hohem Engagement, auch wenn strenge Regeln zur Infektionsvorbeugung die Arbeit nicht gerade einfacher machen“, sagt Siemer.

Die Prozesse, die in Neukirchen-Vluyn ohnehin schon höchsten Hygienestandards entsprächen, seien jetzt durch zusätzliche Maßnahmen verstärkt, um Mitarbeiter und Lieferanten vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. „Wir haben einzelne Arbeitsbereiche, wie Abpackung, Logistik und Verwaltung umorganisiert, so dass es zu minimalen Kontakten zwischen den Mitarbeitern kommt“, sagt Siemer. „Dadurch werden viele Arbeitsschritte und -wege teilweise länger und komplizierter, was für unsere Mitarbeiter auf Dauer natürlich belastend ist.“ Darüber hinaus werden alle Schichten strikt getrennt, um die persönlichen Kontakte auf ein Minimum beschränken zu können. Ein Teil der Mitarbeiter aus der Verwaltung arbeitet derzeit im „Home-office“ und nimmt an virtuellen Meetings teil. Auch die Zusammenarbeit mit dem Handel funktioniert nach den Worten der Geschäftsführerin reibungslos: „Aktuell ziehen alle an einem Strang, um die Warenversorgung in den Märkten zu sichern.“