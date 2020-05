Startschuss der Frühkartoffel-Ernte : Goldgräber vom Oermter Berg

Rheurdt Die Ernte der Frühkartoffeln hat begonnen. Heinz Hegmans vom Vaetshof schwört auf die kleinen Kostbarkeiten der Sorte „Annabelle“.

„Gelb, schmackhaft, lang, oval.“ Die Adjektive, mit denen Heinz Hegmans seinen Schatz anpreist, kommen wie aus der Pistole geschossen. Der Gutsherr vom Aldekerker Vaetshof holt gerade eine der größten Delikatessen aus seinen Feldern auf dem Oermter Berg hervor, die der Niederrhein zu bieten hat. Der Landwirt aus Leidenschaft hat wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten den Startschuss zur Frühkartoffel-Ernte abgegeben. Rechtzeitig zum Muttertag und zum Beginn der Spargelsaison.

Er gehört selbst zu der großen Gruppe von Genießern, die sich die vollmundige Kostbarkeit schmecken lassen. „Mit Reisgerichten können Sie mich jagen. Aber in unsere Kartoffeln, da setz ich mich rein“, schwärmt Hegmans. Der Bauer, der die Knollen im Februar gepflanzt hat, liebt seine „Annabelle“ in allen Variationen. „Ich mag sie pur, mit einem frischen Dip oder zu einem leckeren Buttersößchen“, zählt er gleich einmal die diversen Möglichkeiten auf, die Delikatesse zu servieren. Wobei die Zubereitung ganz einfach ist, weil sich die feine Schale der Frühkartoffeln beispielsweise mit einer Nagelbürste ganz leicht abschrubben lässt.

Die Ernte fällt in diesem Jahr mehr als nur zufriedenstellend aus. Wobei Heinz Hegmans ganz bewusst auf Mengenangaben verzichtet. „Wir reden hier schließlich von Klasse und nicht von Masse.“ Es reicht in jedem Fall, um die bekannten Spargelbauern in der näheren Umgebung mit dem Ackergold vom Oermter Berg versorgen zu können. Diese wiederum bringen ihre Spezialität dann im Gesamtpaket mit den leckeren Kartoffeln und häufig auch noch mit frischen Erdbeeren an den Gourmet.