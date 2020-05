Viele Familien müssen umplanen : Coronavirus verdirbt den Ferienspaß

Neukirchen-Vluyn Weil Angebote wegfallen, müssen viele Eltern umdenken. Die CDU-Fraktion möchte, dass sich die Stadtverwaltung des Themas annimmt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn bereitet eine Betreuung vor.

Das Ferienlager auf Ameland der KJG St. Quirinus war wieder mal schnell ausgebucht. 65 Kinder und Jugendliche sollten zwei tolle letzte Ferienwochen verbringen, die Eltern sollten ihre Söhne und Töchter gut aufgehoben wissen. Sie alle stehen jetzt vor einem Problem, denn das Ameland-Lager wird wohl wegen der Corona-Epidemie ausfallen. Noch sei nicht sicher, ob überhaupt Gäste aus Deutschland im Sommer auf Ameland Ferien machen dürfen. Und selbst wenn dem so wäre: „Wir können die Hygiene-Vorschriften kaum einhalten“, bedauert Lagerleiter Albert Zimmermann. Er verweist auf die Enge im Reisebus, in den Schlafräumen. „Und was passiert, wenn sich jemand infiziert? Bleiben wir dann 14 weitere Tage auf Ameland in Quarantäne?“ Deshalb werde das Lager vermutlich abgesagt, die Buchungen sollen fürs nächste Jahr gelten. Familien, die nicht einverstanden sind, erhalten ihre Anzahlungen zurück.

In vielen Familien stellt sich derzeit die Frage: Was wird mit den Kindern in den Sommerferien? Die CDU-Fraktion möchte, dass sich die Stadtverwaltung des Themas annimmt. Sie solle prüfen „wie die Sicherung des Angebots an Ferienfreizeiten und Ferienspielaktionen erfolgen kann“, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Gegebenenfalls solle die Stadt zusammen mit freien Trägern, Kirchen, Jugendverbänden und anderen Einrichtungen alternative Aktionen für die Sommerferien entwickeln. Dabei könnten Freiwillige eingebunden werden, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Nacke am Mittwoch. Er denkt zum Beispiel an Jugendgruppen, die derzeit Einkaufsdienste anbieten. Die notwendigen Örtlichkeiten, etwa Turnhallen, könne die Stadt zur Verfügung stellen.

„Wir sind spät dran, aber besser spät als nie“, sagte Nacke. Die Sommerferien beginnen am 26. Juni. Die CDU gehe davon aus, dass der Bedarf an Ferien- und Freizeitaktivitäten besonders groß sei, weil viele Eltern Teile ihres Urlaubs bereits für die Betreuung ihrer Kinder in Anspruch genommen haben. Als Vater eines Sohns im Grundschulalter ist Nacke selbst betroffen. „Wir planen drei Wochen Ferienbetreuung in der OGS und drei Wochen Urlaub. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen.“