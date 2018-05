Neukirchen-Vluyn: Stein für Stein entsteht die neue Hochstraße

Neukirchen-Vluyn Im dritten Jahr bestimmen Baustellen-Baken und Bagger, Staub, Sand und Krach das Leben im Zentrum von Neukirchen. Bis zum Jahresende soll die 7,6 Millionen Euro teure Kraftanstrengung geschafft sein.

Das Pflaster war über eine lange Zeit hinweg Stein des Anstoßes. Und über die neuen Straßenlaternen wurde leidenschaftlich debattiert. An diesem Dienstag nach Pfingsten haben Bagger und Arbeiter auf der Hochstraße an der Dorfkirche vorbei die Kreuzung mit der Bruchstraße erreicht. Noch knirscht bei jedem Schritt durch das Herz von Neukirchen Sand unter Sohlen. Krach und Dreck begleiten die Anwohner nun im dritten Jahr. Doch bis zum Jahresende soll die 7,6 Millionen Euro teure Kraftanstrengung geschafft sein. "Die Hochstraße ist auf einem guten Weg", sagt Frank Grusen.

Er ist Sprecher der Stadt Neukirchen-Vluyn und des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK), das Neukirchen nach dem Willen von Politik und Verwaltung "zukunftsfähig" machen soll. Was im Jahr 2015 mit maroden Kanälen begann, vom Versorger Enni als Chance zur Verlegung neuer Kabel genutzt wurde und schließlich in eine Operation am offenen Herzen des Dorfes überging,ist noch längst nicht überstanden. Aber ein Ende scheint in Sicht.