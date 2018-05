Neukirchen-Vluyn : Mobiler Prüfdienst des ADAC checkt Mitglieder-Autos

Neukirchen-Vluyn Der mobile Prüfdienst des ADAC Nordrhein kommt vom 23. bis 26. Mai nach Neukirchen-Vluyn. Am Toom Baumarkt, Inneboltstraße 99, können ADAC-Mitglieder kostenlos wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Fahrzeug testen lassen. Am mobilen Prüfstand führen die Techniker zum Beispiel einen Batterie- und Bremstest (Bremsflüssigkeit und Bremswirkung) durch. Sie nehmen den Zustand der Reifen unter die Lupe, messen die Ladekapazität der Lichtmaschine und prüfen ab zehn Grad Außentemperatur zudem die Stoßdämpfer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus diesem Angebot können ADAC-Mitglieder zwei Prüfungen pro Fahrzeug auswählen. Der Fahrer erhält ein Protokoll mit den Messergebnissen. Die Prüfanlage hat montags bis freitags von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Automobilclub weist darauf hin, dass sich Einsatzdauer und Einsatzort ändern können. Standort oder Terminänderungen können unter 0800-5101112 (Mo.-Sa.: 8-20 Uhr) kostenlos erfragt werden.

(RP)