Neukirchen-Vluyn: Nachbarn fürchten Lärm vom neuen Autohaus

Neukirchen-Vluyn In Niederberg baut die "Canadian Car Company". Nicht alle Anwohner sind darüber erfreut.

Der Rohbau hatte etwa Verspätung; doch nun gibt die "Canadian Car Company" Gas: Im Herbst will Felix Trox seinen auf US-Fahrzeuge spezialisierten Autohandel an der Niederrheinallee eröffnen. Während das rund 800 Quadratmeter große Gebäude Gestalt annimmt, sorgen sich manche Nachbarn in Niederberg. Wird das Auto-Unternehmen zu laut? Und: Warum darf ein Gewerbebetrieb überhaupt in einem reinen Wohngebiet errichtet werden?