Krefeld: Weißer Marmorstreifen für die Hochstraße

Krefeld Auf der Einkaufsmeile im Herzen der Innenstadt sollen nach dem Austausch der Strom-, Gas- und Wasserleitungen jetzt doch neue Platten verlegt werden. Baudezernent Martin Linne rechnet mit zusätzlichen Kosten von rund 400.000 Euro.

Auf der Hochstraße werden zwischen Neumarkt und Rheinstraße nach der Sanierung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen der gleiche Typ Bodenplatte verlegt, der auch auf den Gehwegen am Ostwall verbaut worden ist. "Im Bereich der dortigen Haltestelle sind andere Platten verlegt worden", so Planungsdezernent Martin Linne, der damit frühere Äußerungen der Stadtverwaltung korrigierte. "Der Stein, wie er bereits auf dem Bürgersteig am Ostwall liegt, ist für die Hochstraße verwendbar und in ausreichender Menge kurzfristig zu bestellen", ergänzt der Beigeordnete. Einziger Unterschied: Die Platten sind mit einer Größe von 40 x 20 Zentimetern etwas kleiner als das bisher in Krefeld verlegte Modell, das eine Größe von 30 x 50 Zentimetern aufweist. Linne rechnet mit zusätzlichen Kosten von 400.000 Euro. Die Netzgesellschaft Niederrhein (NGN), die derzeit mit den Leitungsarbeiten an der Hochstraße im Bereich des Neumarkts begonnen hat, wird die neuen Platten nach der Beendigung dort verlegen.