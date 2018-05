Neukirchen-Vluyn: 100 Jahre plackern auf dem Pütt - so war's

Neukirchen-Vluyn Der Bergbau in Neukirchen-Vluyn - das ist Heimatgeschichte, Tradition und Kultur. Über den Alltag auf und an der Zeche gibt es jetzt eine 150-seitige Dokumentation.

Um einen wesentlichen Beitrag reicher in Sachen Heimatgeschichte, Tradition und Kultur der Bergleute ist Neukirchen-Vluyn. 100 Jahre "Alte Kolonie", so der Titel der Dokumentation, einer Publikation von NV Auf geht's. Sie spiegelt den Alltag in der Kolonie wider. Die Idee entstand beim Sommerfest im vergangenen Jahr auf dem Weddingenplatz zum 100-jährigen Bestehen, "um ein Stück Geschichte der Menschen, aber auch der Zeche zu bewahren", sagt dazu Klaus Wallenstein.

Bergleute auf Niederberg kamen aus allen Himmelsrichtungen. "Es gibt kaum eine Familie, die nicht auf der Zeche gearbeitet hat", so Wallenstein über den sicheren Arbeitsplatz vor Ort. "Wer auf Entdeckungstour gehen will, wird auch stumme Zeugen entdecken wie die Fördertürme, das Denkmal des ehernen Bergmanns oder die Seilscheibe am Rathaus." Quellen wie "75 Jahre Niederberg" von Helmut Berndt, die Dokumentation von Andreas Storz oder der Atlas mit Straßennamen von Erwin Büsching lieferten zusätzlichen Stoff. 17 Straßennamen erinnern an die Zeche. Eine Ära, die von Baustilen, Haustypen, Nutzgärten, Vereinen, Kleintierhaltung und gelebter Solidarität und Gemeinschaft geprägt ist. Professor. Dr. Roland Günter betont die Bedeutung der Alten Kolonie und sieht darin den Ursprung einer bewussten Städteplanung.