Neukirchen-Vluyn: Nur die Herrensitzung braucht mehr Pep

Neukirchen-Vluyn KG Blau-Weiße Funken zieht Bilanz einer erfolgreichen Session und bestätigt den Vorstand im Amt.

Die Veranstaltungen der Funken füllten die Säle. Nur bei der Herrensitzung gab es noch freie Plätze. Deshalb soll sie in der kommenden Session um eine Überraschung reicher werden. Die Zahl der Mitglieder stieg auf über 140 Narren an. Stolz verwies Dirk Halfmann darauf, dass die Blau-Weißen Garden bei den Kindern und Jugendlichen sehr beliebt sind. In der nächsten Session gehen erneut vier Garden an den Start: die Fünkchen mit fünfzehn Aktiven, die Funken mit acht Aktiven, die Regimentskinder mit elf Aktiven und die Regimentstöchter mit elf Tänzerinnen und drei Tänzern. Der Präsident dankte alle Trainerinnen, Aktiven und Unterstützern für ihren Einsatz. Die Versammlung beschloss, feste Aufgaben zu definieren und dafür Verantwortliche zu wählen, um den Vorstand zu entlasten. Es ging dabei um den Internetauftritt, die Bestellung und Verteilung der Kamelle, die Organisation rund um die Wagen im Rosenmontagszug, die Festzeitschrift, die Uniformen, Terminkoordination der Garden. Für alle Bereiche fanden sich Freiwillige.