Ferienangebote in Rheurdt : Sommer, Sonne und Rheurdter Ferienspaß

Die Wasserrutsche am Awo-Bahnhof in Rheurdt war die Attraktion bei den Ferienspielen am Montag. Die Kinder hatten jede Menge Spaß. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Die zweite Woche ist gestartet und sorgt für jede Menge Spaß. Rund um den Awo-Bahnhof in Rheurdt gibt es Ferienspaß und Wasservergnügen ohne Ende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Betreuer Manuel hat die Wasserspritze in der Hand und beregnet die riesige Wasserrutsche am Awo-Bahnhof. 70 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren juchzen und sind außer Rand und Band. Einmal gerutscht, stehen sie sofort wieder in der Warteschlange. Der Rheurdter Ferienspaß sorgt für Ferienstimmung, drei Wochen lang, jeweils von montags bis mittwochs.

„Wir haben alles vorbereitet, haben Bastel- und Spielangebote. Aber die Kinder wollen lieber miteinander spielen und suchen die Gemeinschaft. Sie brauchen keine Bespaßung, sondern mögen einfach das Unbekümmerte“, sagt Einrichtungsleiterin Sabrina Kleinen. Erlebt haben die Kinder bereits jede Menge. Passend zur Fußball-EM der Frauen wurde in der ersten Woche der Ball gekickt. „Absoluter Hit ist das Stopp-Tanzen. Hört die Musik auf, bleibt jeder einfach so stehen, wie er steht“, so Sabrina Kleinen. Die erste Woche endete mit einem Besuch des Ketteler Hofs. Zehn junge Menschen betreuen die Kinder. Dass der Ferienspaß hoch angesehen ist, belegt die Tatsache, „dass alle Betreuer selbst als Kinder den Ferienspaß besucht haben“, so die Einrichtungsleiterin. In der zweite Woche stehen Hüpfburg und Wasserrutsche ganz hoch im Kurs. Für das nötige Wasser sorgt der Hydrant am Bahnhof. Die Feuerwehr stellte die Schläuche bereit.

„Das ist das Schöne in Rheurdt. Alle helfen mit, damit die Kinder eine schöne Ferienzeit haben“, sagt Sabrina Kleinen. Von ‚1+ mit Sternchen‘ spricht Mats, Spielkamerad Mio findet alles toll. „Wir erleben richtig fröhliche Kinder, offen und aufgeschlossen. Man merkt ihnen an, wie sehr sie diese Zeit ohne Verpflichtung genießen“, sagt Betreuerin Sarah. Die 20-Jährige betreut zum dritten Mal den Ferienspaß. Der Tag rund um den Awo-Bahnhof ist überschaubar getaktet. 70 Kinder sind in vier Gruppen eingeteilt. Sie haben mit dem Betreuerteam ihren festen Treffpunkt, wenn es um gemeinsame Mahlzeiten geht.