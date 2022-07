Schulmaterialmagazin am Bahnhof Geldern : Tafel verteilt Material für die Schule

Schulmaterialmagazin am Bahnhof Geldern

Geldern Das Schulmaterialmagazin der Tafel am Gelderner Bahnhof, Brühlscher Weg 2, ist zu Schuljahresbeginn geöffnet. Für jede Kommune gibt es einzelne Tage.

Zum bereits achten Mal öffnet das von der Tafel Geldern gegründete Schulmaterialmagazin am Bahnhof, Brühlscher Weg 2, in Geldern wieder pünktlich zum Schulbeginn seine Türen. Die gesamte Palette an Schulmaterial für die Klassen 1 bis 13 steht bedürftigen Familien mit zur Verfügung.