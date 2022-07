Event in Neukirchen-Vluyn : Erziehungsverein feiert wieder sein Jahresfest

Neukirchen-Vluyn Zwei Jahre lang konnte das Jahresfest des Neukirchener Erziehungsverein nicht gefeiert werden. Am 28. August soll das beliebte Straßenfest aber wieder statt finden. Der Fokus wird dabei auf das Thema Frieden gelegt.

Pandemie, Krieg in Europa – zahlreiche Krisen belasten die Menschen in dieser Zeit. Das 177. Jahresfest des Neukirchener Erziehungsvereins am Sonntag, 28. August, steht daher im Zeichen des Friedens. „Frieden suchen – Frieden finden“, so lautet das diesjährige Motto.