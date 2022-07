Neue Relaisstation auf dem Schaephuysener Höhenzug : Sie funken rund um den Globus

Rheurdt/Kempen Das Funken hat sich eine Nische gesichert, die seit dem Ahr-Hochwasser vor einem Jahr an Bedeutung gewonnen hat, weil sie unabhängig von Stromversorgung und Mobilfunkmasten funktioniert.

Hanno Vogels hatte einmal einen Franzosen in der Leitung, der nur gebrochen Englisch sprach. Als er am Ende des Gesprächs sein Funkzeichen F9LT/mm durchgab und sagte, er würde Jacques heißen und sein Boot „Calypso“, wusste ich, dass ich mit Jacques-Yves Cousteau gesprochen hatte“, erzählt der Funker aus dem Straelener Stadtteil Herongen, dessen Funkzeichen DK3HV ist. „Es war Jacques Cousteau, der Pionier der Meeresforschung auf seinem Schiff Calypso.“

Schon als Kind, das im Krefelder Stadtteil Uerdingen groß wurde, lernte er die Faszination des Funkens kennen. „Ich wohnte gegenüber einer italienischen Eisdiele“, berichtet der 60 Jahre alte Vorsitzende des Ortsverbands Kempen des Deutschen Amateur-Radio-Clubs. „Sie war ein magischer Ort. Der Besitzer war ein Amateurfunker, der aus Italien stammte, Funkzeichen DJ0ZQ/I3SHG. Er hat mich infiziert, als ich zehn Jahre alt war.“ An der Faszination hat sich bis heute nichts geändert. „Zum einen können Funker zu anderen Funkern in der ganzen Welt Kontakt aufbauen, von denen es einige sehr prominente gibt“, sagt der Funkamateur. „Zum Beispiel sind der deutsche Astronaut Ulf Merbold und der CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz Funker, wie der spanischen König Juan Carlos oder Joe Walsh. Er ist Gitarrist und Sänger der Rockgruppe Eagles. Aus seiner Feder stammt der Song „Hotel California“. Sein Funkzeichen ist WB6ACU.“

Noch ein freier Platz in Schaephuysen : Orientierungsjahr in der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm

Fieldday in Mettmann: In der Not hilft die Morse-Verbindung

Amateurfunker im Einsatz : Fieldday in Mettmann: In der Not hilft die Morse-Verbindung

Das gilt auch für Katastrophen, wie am 14. Juli 2021 bei der Flutwelle an der Ahr . Mit der Flutkatastrophe brach das Mobilfunknetz zusammen, das auf Sendemasten angewiesen ist, die wiederum einen Anschluss ans Stromnetz benötigen, der bei Katastrophen ausfällt. Ein Funknetz über Ultrakurzwelle, das von Relaisstation und zu Relaisstation funktioniert, um dazwischen mit Funkern und ihren kombinierten Sendern und Empfängern verbunden zu sein, übermittelt Nachrichten immer. „Die Hilfeleistung an der Ahr wurde über Funk organisiert“, sagt Hanno Vogels. „Auf dem Drachenfels in Königswinter bei Bonn liegt eine Relaisstation. Von dort gingen die Meldungen weiter.“

So konnten die Funker des Ortsverbands Kempen am 11. Juni 2022 eine neue Relaisstation in Betrieb nehmen, die in 108 Meter Höhe am Wasserbehälter auf dem Schaephuysener Höhenzug liegt. „Noch am gleichen Tag haben wir vom Duisburger Ballonfahrer Wilhelm Eimers, DC2EH, eine Bestätigung erhalten“, sagt Dirk Gieseke. „Er hat aus einem Ballon aus einigen 100 Kilometern Entfernung zur neuen Relaisstation gratuliert.“