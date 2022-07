Gemeinde Rheurdt : Fotowettbewerb geht in die Verlängerung

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt sucht das schönste Foto. Der Einsendeschluss für den Fotowettbewerb wurde verlängert. Bis zum 31. Dezember haben Hobbyfotografen und Profis noch die Möglichkeit, ihre Fotos einzureichen.

Der neue Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022. Auf die ersten drei Gewinnerinnen oder Gewinner warten attraktive Preise wie ein Restaurantgutschein und Gemeinde-Tassen. Die Fotos können per E-Mail an die Adresse andrea.behrend@rheurdt.de und info@rheurdt.de geschickt werden. Außerdem haben Teilnehmende die Möglichkeit, eine CD samt kurzer Beschreibung an die Gemeindeverwaltung per Post zu schicken (Rathausstraße 35, 47509 Rheurdt).