Projekt in Rheurdt-Schaephuysen : Künstlerische Artenvielfalt am Wandelweg

Rheurdt Neue Installation: 18 Quietsche-Enten sorgen am Wegesrand in Schaephuysen für Schmunzeln.

Der Feldweg am Rückhaltebecken ist um kleine Hingucker reicher. Der Wandelweg der Artenvielfalt in Schaephuysen wächst. Am Ende des abgegrenzten Geländes, in Höhe der Infotafel über Zugvögel, wippen mit dem Wind 18 Gummi-Enten um die Wette. Sie sind auf Stäben fixiert und in der Gestaltung, Größe und Form unterschiedlich.