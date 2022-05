Artenvielfalt in Rheurdt : „Wilde Bienchen“ am Heimatmuseum

Rheurdt Kinder der Kita Fliegenpilz und Mitglieder des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege weihten nun die neue Bienenlehrwand am Heimatmuseum ein.

Im warmen Sonnenlicht herrscht reges Treiben an den Fluglöchern der neu errichteten Bienenlehrwand am Heimatmuseum in Schaephuysen. Das Umfeld des Museums wurde von fleißigen Helferinnen und Helfern des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) vom alten Grün befreit und mit standortgerechten Blumen und Gehölzen neu gestaltet. Unter dem Motto „Unkraut pflücken und klönen“ hält eine kleine Gruppe die Beete in Stand. „Freiwillige sind als Verstärkung, auch als Nichtvereinsmitglieder, herzlich willkommen“, so Initiator Michael Sonfeld.

Wie an anderen Stellen in Schaephuysen sollen Beetpatenschaften die Nachbarschaften neu beleben und einen Beitrag zum örtlichen Miteinander leisten. Ganz nebenbei wird der Standort als Highlight am Wandelweg der Artenvielfalt weiterentwickelt. Sonfeld bereitete als treibende Kraft über den Verband Artenschutz in Franken den Weg zum bundesweiten Projekt „Wilde Bienchen“ der Deutschen Postcodelotterie, die die Finanzierung sicherstellte. Umweltbildung und Artenschutz vor Ort seien gelebte Ziele dieser Aktion. Im Zusammenwirken mit der Kita Fliegenpilz konnte eine Partnerschaft vereinbart werden, so dass die Erzieherinnen einen neuen Anlaufpunkt haben und die Kinder das Dorf auch mal an einer selten besuchten Stelle kennen lernen können. Bei Sonnenschein kam nun eine Abordnung von sechs Kindern samt Erzieherin sowie Andrea del Ben, Lisa Jacob und Michael Sonfeld vom VfGuH zur Einweihung zum Museum. Anhand von Schautafeln wurde das Thema Bienen und deren Brutgeschäft den Kindern nähergebracht. Highlight war das Betrachten der schon belegten Niströhren. Zum Schluss pflanzten die Kinder Holzbienchen in das frisch gestaltete Beet.