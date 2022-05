Gymnasium in Neukirchen-Vluyn : Schüler träumen von Europa

Ecrin-Hira Engin und Hanna Wiemann aus der Klasse 7a haben das Bild zum Europa-Projekttag gemalt. Foto: JSG

Neukirchen-Vluyn Konzert- und Lesungsabend des Stursberg-Gymnasiums am Projekttag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das JSG träumt von Europa“ heißt es am 18. Mai. Dann begeht das Julius-Stursberg-Gymnasium seinen Europa-Projekttag. „Gerade in diesen sorgenvollen Zeiten will die Schule ein Zeichen setzen mit dem Bekenntnis zu und dem Traum von einem friedvollen und zukunftsgerichteten Europa“, teilte Schulleiterin Susanne Marten-Cleef mit.

Stolz präsentiert das JSG der Schulgemeinschaft und interessierten Gästen seine Aktivitäten rund ums Thema „Europa“. So kann die Schule auf ein mehr als zehnjähriges Austauschprogramm mit englischen Schulen in Buckingham und Silverstone und eine konstante Partnerschaft mit Estland und Norwegen im Rahmen des von der EU geförderten „Erasmusplus“-Programms zurückblicken.

Der Auschwitz-Projektkurs gibt in einer gesonderten Ausstellung Einblicke in das bisher dunkelste Kapitel jüngerer europäischer Geschichte. Die Schülervertretung präsentiert sich bunt und offen für die europäische Idee, aktuell aktiv in der Unterstützung neuer ukrainischer Mitschüler. Verbundenheit im Fairen Handel und im gemeinsamen weltweiten Engagement dokumentiert die Ruanda-AG mit ihrem Verkaufsstand. An die Sage vom Raub der Europa erinnert der Leistungskurs Geschichte in seiner Präsentation.

Nach einer offenen Generalprobe am Schulvormittag gestalten der Chor unter Leitung von Sabine Knopp und Schülerinnen und Schüler zusammen mit Schulpfarrerin Iris Christofzik spätnachmittags in der Evangelischen Dorfkirche Neukirchen ihren Konzert- und Lesungsabend „Wir träumen von Europa“. Alle Mitwirkenden wollen zeigen: Europa ist mehr als der Krieg in der Ukraine.

„Natürlich sind alle in großer Sorge um die Menschen der Ukraine, deren Heimat vor unseren Augen zerstört wird. Aber zugleich soll der Blick geweitet werden darauf, was uns verbindet, was uns herausfordert, was wir zusammen bauen wollen. Und deshalb ist es ein starkes Signal, dass auch ein geflüchteter ukrainischer Junge zu den Mitwirkenden zählt“, so die Schulleiterin.

Die Gäste werden ein Kind begleiten, das von Europa träumt und dabei Besuch von einem Europastern bekommt. Gemeinsam begeben sie sich auf die Reise in Europas Vergangenheit, entdecken Europas Verbundenheit und blicken auf Europas Probleme.