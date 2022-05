Ärger in Rheurdt : Anwohner ärgern sich über Lärm der mobilen Pumptrack

Die betroffenen Anwohner suchten das Gespräch mit Bürgermeister Dirk Ketelaers. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Die Anlieger wünschen sich einen anderen Standort. Sie dokumentieren seit dem Start die tägliche Frequenz und haben bereits ein Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht und jetzt auch mit den Mitgliedern des Sozialausschusses.

„Diese Bahn macht zu viel Krach.“ Ein Rheurdter machte am Dienstag seinem Ärger Luft, als die Mitglieder des Sozialausschusses die mobile Pumptrack besichtigten. Diese war am 30. April am Burgweg eröffnet worden. Er spielte den Ausschussmitgliedern dumpfe, laute Geräusche vor, die er mit seinem Mobiltelefon aufgenommen hatte, während drei weitere Anwohner nickten. „Meine Terrasse ist nur 40 Meter entfernt“, erzählte der Anwohner. Jetzt könne er dort nicht mehr ruhig sitzen. Mehrere Rheurdter, deren Häuser um den Bolzplatz am Burgplatz liegen, ärgern sich.

Bislang war es dort leise, weil der Bolzplatz nur selten von Jugendlichen genutzt wurde. Mit der Pumptrack habe sich die Situation verändert. Anwohner dokumentiert seit dem Start für jeden Tag, wie viele Kinder und Jugendliche mit ihren BMX-Rädern und Scootern auf Buckelpiste und Steilkurven unterwegs sind, am Eröffnungstag mehr als 100, am Sonntag danach um die 50 und am Montag danach mehr 100. Seitdem sei die Anzahl rückläufig, sagte der Anwohner. Vor allem Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren würden die Pumptrack nutzen, Mädchen nur selten. Der Rheurdter besuchte die Sprechstunde des Bürgermeisters. Dieses Gespräch habe 75 Minuten gedauert, sagte der Bürgermeister bei der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend und bei der des Sozialausschusses am Dienstagabend.